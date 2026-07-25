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So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.07.2026
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So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

Folge 1: So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

45 Min.Folge vom 25.07.2026

Vom Rettungseinsatz über die Suchhundearbeit bis zur Unterstützung von Familien und Pflegebedürftigen: Die Dokumentation gibt Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Roten Kreuzes Oberösterreich. Sie begleitet Menschen, die sich täglich für andere einsetzen, und erzählt von Verantwortung, Zusammenhalt und gelebter Menschlichkeit. Regie: Michael Reisecker Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

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