So funktioniert Österreich: Rotes KreuzJetzt kostenlos streamen
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
Folge 1: So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
45 Min.Folge vom 25.07.2026
Vom Rettungseinsatz über die Suchhundearbeit bis zur Unterstützung von Familien und Pflegebedürftigen: Die Dokumentation gibt Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Roten Kreuzes Oberösterreich. Sie begleitet Menschen, die sich täglich für andere einsetzen, und erzählt von Verantwortung, Zusammenhalt und gelebter Menschlichkeit. Regie: Michael Reisecker Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion
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So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
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Copyrights:© Season 1: ORF 2