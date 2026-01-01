So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
Vom Rettungseinsatz über die Suchhundearbeit bis zur Unterstützung von Familien und Pflegebedürftigen: Die Dokumentation gibt Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Roten Kreuzes Oberösterreich. Sie begleitet Menschen, die sich täglich für andere einsetzen, und erzählt von Verantwortung, Zusammenhalt und gelebter Menschlichkeit.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs