So funktioniert Österreich: ParlamentJetzt kostenlos streamen
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
Folge 2: So funktioniert Österreich: Parlament
46 Min.Folge vom 01.08.2026
Während im Parlament debattiert wird, sorgen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. Die Dokumentation begleitet sie bei ihrer täglichen Arbeit - von der Vorbereitung politischer Entscheidungsgrundlagen über die Betreuung von Staatsgästen bis zur technischen Infrastruktur und Besucherführung. Ein Blick hinter die Kulissen des Nationalrats. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2