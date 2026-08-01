Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

So funktioniert Österreich: Parlament

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.08.2026
So funktioniert Österreich: Parlament

So funktioniert Österreich: ParlamentJetzt kostenlos streamen

So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

Folge 2: So funktioniert Österreich: Parlament

46 Min.Folge vom 01.08.2026

Während im Parlament debattiert wird, sorgen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. Die Dokumentation begleitet sie bei ihrer täglichen Arbeit - von der Vorbereitung politischer Entscheidungsgrundlagen über die Betreuung von Staatsgästen bis zur technischen Infrastruktur und Besucherführung. Ein Blick hinter die Kulissen des Nationalrats. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz
ORF2
So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

So funktioniert Österreich: Rotes Kreuz

Alle 1 Staffeln und Folgen