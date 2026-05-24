Soko Donau (11/16): PratermelodieJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 11: Soko Donau (11/16): Pratermelodie
Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit für Helmuth, als unser Team im Prater einen Überfall an einem Schlagersänger ermitteln muss, war doch Helmuths erster Sommerjob an der Monzabahn. Und auch seine Jugendliebe Luzy trifft er wieder. Doch wer hatte ein Motiv, den alternden Entertainer zu attackieren? Hatte einer seiner meist weiblichen und nicht mehr ganz taufrischen Fans seine sehnsuchtsvollen Blicke zu ernst genommen? Und wer vertritt ihn nun als Sänger, damit das Geschäft weitergeht? Gut, dass auch Carl Schlagerqualitäten hat. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Thomas (Joe) Petra Kleinert (Miri Schachner) Susanne Michel (Luzi Wotrubal) Michaela Adelberger (Monika Lunzner) Jurij Diez (Janis) Veronika Polly (Gitti) Dagmar Kutzenberger (Karin) Melanie Ensle (Nelli), Simon Jung (Wummi) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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