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Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (14/16): Die verlorenen Kinder

ORF1Staffel 11Folge 14vom 08.03.2026
Soko Donau (14/16): Die verlorenen Kinder

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Soko Donau Staffel 11

Folge 14: Soko Donau (14/16): Die verlorenen Kinder

44 Min.Folge vom 08.03.2026

Tanja Sadleder wurde erwürgt. Helmuth kannte die engagierte Juristin und Mithelferin eines Flüchtlingsheimes. Er beschließt, vor Ort zu helfen und sich einen Überblick zu verschaffen, tritt aber nicht als Polizeibeamter auf. Der Rest der Soko ermittelt in Tanjas Umfeld, ihr fremdenfeindlicher Nachbar erzählt von einem lauten Streit am Tatabend. War es Tanjas Exfreund Josef Muntari, mit dem sie so aneinandergeraten ist? Oder weiß Martin Leitner, Leiter des Flüchtlingsheims, mehr über den besagten Abend zu berichten, denn es wird eruiert, dass er ihr vorletzter Besucher war. Als festgestellt wird, dass gewisse Kleidungsstücke in Tanjas Wohnung nicht ihr gehören, sondern der sehr jungen Alina aus dem Flüchtlingsheim, und dass das Gewand Spermaflecken aufweist, wirft das plötzlich ein ganz anderes Licht auf den Fall. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Hakon Hirzenberger (Martin Leitner) Martin Leutgeb (Markus Horvath) Selen Savas (Alina) Julian Weigend (Fischer) Thomas Maurer (Herbert Petrovic) Markus Subramaniam (Joseph Muntari) Immanuel Stürzebecher (Karim) Sabine Herget (Spenderin) Buch: Axel Götz Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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