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Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (12/15): Scheinheilig

ORF1Staffel 11Folge 12vom 03.06.2026
Soko Donau (12/15): Scheinheilig

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Soko Donau Staffel 11

Folge 12: Soko Donau (12/15): Scheinheilig

44 Min.Folge vom 03.06.2026

Carl und Helmuth untersuchen den Mord an einer Küchengehilfin in einem Kloster, wo sie auf den angeblich geläuterten Ex-Gangster Blade treffen, dem Carl misstraut. Währenddessen arbeitet Penny unter Kanter an der Zerschlagung einer neuen Drogenbande, die mit der georgischen Mafia rivalisiert. Ein Ex-Gangmitglied beschattet sie, und ein Schusswechsel bringt Penny in akute Lebensgefahr. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Johannes Krisch (Leo Blade Krüger) Hary Prinz (Ernst Kanter) Dietrich Hollinderbäumer (Bernhard Höllerer) Markus Freistätter (Jonas Friedl) Reinhard Forcher (Franz Aigner) Astrit Alihajdaraj (Sasa Grigol) Drehbuch: Stefan Brunner Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

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