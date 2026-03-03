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Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (8/16): Becks Blues

ORF1Staffel 11Folge 49vom 03.03.2026
Soko Donau (8/16): Becks Blues

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Soko Donau Staffel 11

Folge 49: Soko Donau (8/16): Becks Blues

44 Min.Folge vom 03.03.2026

Pias Chorleiter wird mit einem Hals­schnitt tot aufgefunden. Sie behauptet, ihn bei einem allergischen Schock mit einem Not­eingriff retten zu wollen, doch Zweifel wachsen: Hat sie sein Notfallset wirklich nicht gefunden? Als das Team erfährt, dass ihr Ex‑Verlobter spurlos verschwand und dessen Bruder das Armband des Toten erkennt, rückt Pia immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Ulli Maier (Pia Leitner) Pia Strauss (Larissa) David Christopher Roth (Simon Wimmer) Alexander Kuchar (Theo Janker) Almut Maria Mölk (Johanna Maric) Christa Kern (Oberärztin) Sabine Kranzelbinder (Krankenschwester) Hanno Waldner (Manuel Baumgartner) Buch: Andreas Quetsch Frank Weller Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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