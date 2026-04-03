Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (2/15): Briefe einer Toten

ORF1Staffel 11Folge 53vom 03.04.2026
Soko Donau (2/15): Briefe einer Toten

Soko Donau (2/15): Briefe einer TotenJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 11

Folge 53: Soko Donau (2/15): Briefe einer Toten

46 Min.Folge vom 03.04.2026

Endlich Urlaub: Oberst Dirnberger entspannt mit Gattin Barbara im steirischen Eisenerz bei seinem alten Bundesheerkollegen. Der alte Vater ist leider schon sehr dement, und offenbar paranoid, erzählt er doch ständig von seinem Bruder, der in den 50er-Jahren nach Russland verschwunden ist. Und nun behauptet der alte Rudolf, sein Bruder wäre damals umgebracht worden. Eine Folge der Demenz? Oder steckt doch etwas dahinter? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Wolfgang Hübsch (Rudolf Kreuzer) Wolfgang Böck (Martin Kreuzer) Gudrun Gabriel (Sandra Kreuzer) Matthias Franz Stein (Bernhard Kreuzer) Angelika Strahser (Alma Reosegger) Sibylle Kos (Tina) u.a. Buch: Axel Götz Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 11
ORF1
Soko Donau Staffel 11

Soko Donau Staffel 11

Alle 1 Staffeln und Folgen