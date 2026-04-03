Soko Donau (2/15): Briefe einer TotenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 53: Soko Donau (2/15): Briefe einer Toten
Endlich Urlaub: Oberst Dirnberger entspannt mit Gattin Barbara im steirischen Eisenerz bei seinem alten Bundesheerkollegen. Der alte Vater ist leider schon sehr dement, und offenbar paranoid, erzählt er doch ständig von seinem Bruder, der in den 50er-Jahren nach Russland verschwunden ist. Und nun behauptet der alte Rudolf, sein Bruder wäre damals umgebracht worden. Eine Folge der Demenz? Oder steckt doch etwas dahinter? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Wolfgang Hübsch (Rudolf Kreuzer) Wolfgang Böck (Martin Kreuzer) Gudrun Gabriel (Sandra Kreuzer) Matthias Franz Stein (Bernhard Kreuzer) Angelika Strahser (Alma Reosegger) Sibylle Kos (Tina) u.a. Buch: Axel Götz Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF
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