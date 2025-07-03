Soko Donau (6/17): Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 23: Soko Donau (6/17): Unter Verdacht
Aus dem oberösterreichischen Enns sollen Carl und sein neuer Kollege Simon Steininger den des Mordes an seiner Freundin verdächtigen Viktor Mayringer nach Wien bringen, doch auf dem Weg dahin kommen sie an einem schlimmen Unfall vorbei: Ein Autofahrer ist mitten in eine Menschenmenge gerast. Der Unfallfahrer ist ihr gesuchter Mann, nach ärztlicher und polizeilicher Freigabe nehmen sie ihn fest und fahren mit ihm zurück nach Wien. Als sie an der Wache ankommen, ist Viktor tot. Hat er beim Unfall so schwerwiegende Verletzungen erlitten? Doch dann kommt ein böser Verdacht auf: War es ein Fall von Polizeigewalt? Carl und Simon werden vorübergehend vom Dienst suspendiert und müssen versuchen, aufzuklären, woran Mayringer tatsächlich gestorben ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Martina Spitzer (Barbara Mayringer) Thomas Schubert (Leonhard Mayringer) Rony Herman (Viktor Mayringer) u.a. Buch: Andreas Quetsch und Frank Weller Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick