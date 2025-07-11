Soko Donau (17/17): NemesisJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 33: Soko Donau (17/17): Nemesis
Der Sohn des berüchtigten Verbrechers Laszlo, Kristof Blatnik, wird von einer Frau ermordet, die sich Nemesis nennt und als Rächerin des Bösen auftritt. Die Suche nach der Täterin läuft auf Hochtouren. Verdächtigt wird Mia Unger – sie hat ein klares Motiv: Sie wurde von den Blatnik-Brüdern brutal misshandelt. Sie bringt außerdem die Kraft und das Auftreten mit, um als Bat Girl durchzugehen. Das Team ist alarmiert, nur Wohlfahrt nicht. Er ist verliebt. Doch dann taucht Nemesis erneut auf. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Bremermann (Dr. Sophie Roth) Josef Ostendorf (Laszlo Blatnik) Anna Rot (Mia Unger) Nikolai Selikovsky (Kristof Blatnik) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick