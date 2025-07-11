Soko Donau (16/17): Nachts in FriedensruhJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 32: Soko Donau (16/17): Nachts in Friedensruh
Die bekannte Videobloggerin Jenny wurde offenbar auf mysteriöse Weise getötet – mitten während der Aufnahmen zu einem Video über ein verfluchtes Gebäude, in dem es angeblich spukt. Seitdem fehlt von ihrer Freundin Katharina jede Spur. Die letzten Szenen auf Jennys Kamera zeigen pure Panik – doch was genau die beiden gesehen haben, bleibt ein Rätsel. Als unser Team das verlassene Sanatorium betritt, erleben sie selbst unheimliche und verstörende Dinge. Ist an den Geschichten über das Haus des Schreckens vielleicht doch mehr dran, als alle dachten? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Rastl (Kurt Saller) Meo Wulf (Konrad Tiefenbacher) Michael Edlinger (Toni Saller) Nathalie Köbli (Jenny Fischer) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
