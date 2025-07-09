Soko Donau (13/17): FadenspielJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 29: Soko Donau (13/17): Fadenspiel
Ein Fotograf entdeckt im Wald die Leichen zweier Männer, die brutal erschossen wurden. Der eine Tote ist Stefan Buchler, dessen schwangere Frau Melanie ihn nicht auf seiner Wanderung begleiten wollte. Beim anderen handelt es sich um den windigen Privatdetektiv Micki Dolenz. Welche Verbindung könnte es zwischen den beiden geben? Die Tatwaffe ist eine seltene Antiquität, die nur von Sammlern oder Profis gekauft wird. Doch als der Fotograf ein Phantombild eines Wanderers, den er am Tatort gesehen hat, anfertigen lässt, kommen verblüffende Dinge ans Licht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Filippos Tsitos Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick