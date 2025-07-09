Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1 Staffel 1 Folge 29 vom 09.07.2025
44 Min. Folge vom 09.07.2025

Ein Fotograf entdeckt im Wald die Leichen zweier Männer, die brutal erschossen wurden. Der eine Tote ist Stefan Buchler, dessen schwangere Frau Melanie ihn nicht auf seiner Wanderung begleiten wollte. Beim anderen handelt es sich um den windigen Privatdetektiv Micki Dolenz. Welche Verbindung könnte es zwischen den beiden geben? Die Tatwaffe ist eine seltene Antiquität, die nur von Sammlern oder Profis gekauft wird. Doch als der Fotograf ein Phantombild eines Wanderers, den er am Tatort gesehen hat, anfertigen lässt, kommen verblüffende Dinge ans Licht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Filippos Tsitos Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

