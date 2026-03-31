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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (1/16): Die Wahrheit stirbt zuerst

ORF1Staffel 14Folge 19vom 31.03.2026
Soko Donau (1/16): Die Wahrheit stirbt zuerst

Soko Donau (1/16): Die Wahrheit stirbt zuerstJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 14

Folge 19: Soko Donau (1/16): Die Wahrheit stirbt zuerst

44 Min.Folge vom 31.03.2026

Aktionskünstler Rafael Holzmann täuscht Penny mehrfach mit inszenierten Verbrechen. Doch als sie und Simon einen echten Mord entdecken, spitzt sich die Lage zu. Das Opfer war Holzmanns Vertrauter, ein neues extremes Projekt war geplant. Holzmann gilt zunächst als verschwunden, taucht dann aber gefesselt in einem Wiener Keller im Netz auf. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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