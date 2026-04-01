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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (2/16): Stimmen

ORF1Staffel 14Folge 20vom 01.04.2026
Soko Donau (2/16): Stimmen

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Soko Donau Staffel 14

Folge 20: Soko Donau (2/16): Stimmen

44 Min.Folge vom 01.04.2026

Ein Toter und eine Verdächtige ohne Erinnerung: Niko Lautnach wird in seiner Firma erstochen. Nur Schwester Caro war vor Ort. Sie leidet an Schizophrenie, hört Stimmen – und könnte im Wahn gehandelt haben. Oder führt die Spur doch zu einem entlassenen Mitarbeiter? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Anna Unterberger (Caro Jautnach) Heiko Ruprecht (Rainer Fink) Markus Freistätter (Sebastian Lautnach) Theresa Underberg (Lea Gewetzki) Dennis Cubic (Tarek Ozil) Buch: Sarah Wassermair Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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