Soko Donau (2/16): StimmenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 20: Soko Donau (2/16): Stimmen
Ein Toter und eine Verdächtige ohne Erinnerung: Niko Lautnach wird in seiner Firma erstochen. Nur Schwester Caro war vor Ort. Sie leidet an Schizophrenie, hört Stimmen – und könnte im Wahn gehandelt haben. Oder führt die Spur doch zu einem entlassenen Mitarbeiter? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Anna Unterberger (Caro Jautnach) Heiko Ruprecht (Rainer Fink) Markus Freistätter (Sebastian Lautnach) Theresa Underberg (Lea Gewetzki) Dennis Cubic (Tarek Ozil) Buch: Sarah Wassermair Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick