Soko Donau (5/16): Ein Akt der GewaltJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 23: Soko Donau (5/16): Ein Akt der Gewalt
44 Min.Folge vom 02.04.2026
Robert Pröhl, Teilnehmer eines Anti-Gewalt-Kurses, wird erstochen aufgefunden. Seine Verlobte Jasmin reagiert erschüttert, wirkt jedoch auffallend verunsichert. Die Ermittler fragen sich, ob auch sie unter Pröhls Gewalt litt und mehr über ihn wusste, als sie zugibt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 14
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