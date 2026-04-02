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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (5/16): Ein Akt der Gewalt

ORF1Staffel 14Folge 23vom 02.04.2026
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Soko Donau Staffel 14

Folge 23: Soko Donau (5/16): Ein Akt der Gewalt

44 Min.Folge vom 02.04.2026

Robert Pröhl, Teilnehmer eines Anti-Gewalt-Kurses, wird erstochen aufgefunden. Seine Verlobte Jasmin reagiert erschüttert, wirkt jedoch auffallend verunsichert. Die Ermittler fragen sich, ob auch sie unter Pröhls Gewalt litt und mehr über ihn wusste, als sie zugibt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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