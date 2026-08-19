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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (4/15): Opfer ohne Namen

ORF1Staffel 5Folge 4vom 19.08.2026
Soko Donau (4/15): Opfer ohne Namen

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Soko Donau Staffel 5

Folge 4: Soko Donau (4/15): Opfer ohne Namen

44 Min.Folge vom 19.08.2026

Paul Schweikhart entdeckt von seiner Jacht aus einen scheinbar Toten am Ufer der Donau und lässt einen Kanufahrer die Polizei verständigen. Das Soko-Team stellt nach Eintreffen fest, dass der Mann noch lebt. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen kranken Schiffsarbeiter eines ausländischen Frachters handeln muss. Der Verdacht besteht, dass der Kranke einfach in der Donau entsorgt werden sollte. Die Spur führt zu einem unter rumänischer Flagge fahrenden Frachter mit österreichischem Eigner. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Alexander Strobele (Gernot Vokroy) Albert Kitzl (Radu Brucan) Robert Alexander Baer (Liviu Florescu) Eugen Pirvu (Sergiu Ciornei) David Göbel (Gerald Derntl) Regie: Erwin Keusch Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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