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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (8/15): Gefallene Engel

ORF1Staffel 5Folge 8vom 23.08.2026
Soko Donau (8/15): Gefallene Engel

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Soko Donau Staffel 5

Folge 8: Soko Donau (8/15): Gefallene Engel

44 Min.Folge vom 23.08.2026

Die 16-jährige Cora findet am Donaukanal die Leiche des Türstehers Ronnie Pertlik. Für Ribarski hält der Fall eine Überraschung bereit: Der neue Besitzer des Szenelokals Voom ist sein alter Jugendfreund Ferry Kästner. Während Kästner behauptet, Drogen aus seinem Lokal verbannen zu wollen, führt die Spur des SOKO-Teams zu Lili, einer jungen Frau mit engem Verhältnis zum Opfer. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Drehbuch: Amaryllis Sommerer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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