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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau: Böser Zauber (9/15)

ORF1Staffel 5Folge 9vom 23.08.2026
Soko Donau: Böser Zauber (9/15)

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Soko Donau Staffel 5

Folge 9: Soko Donau: Böser Zauber (9/15)

44 Min.Folge vom 23.08.2026

Während einer Zaubervorstellung in Wien endet ein Entfesselungstrick tödlich. SOKO-Ermittlerin Penny erlebt den Tod des Magiers hautnah mit. Für sie wird der Fall zur Belastung, denn sie war heimlich mit dem Illusionisten liiert und wusste nichts von seiner Ehe. Bald führt die Spur zur eifersüchtigen Ehefrau. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich

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