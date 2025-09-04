Soko Donau: In bester Gesellschaft (1/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 65: Soko Donau: In bester Gesellschaft (1/13)
Die SOKO trifft bei der Leiche einer jungen Frau auf der Donauinsel ein. Ein Raubüberfall ist sofort ausgeschlossen, da in ihrer Tasche um die 100.000 Euro sind. In der Hand des Opfers findet sich ein, offenbar von einem Kleidungsstück abgerissener, Knopf mit einem eingravierten Wappen. Penny macht sich sofort an die Arbeit und wird fündig: Das Wappen zeigt ein Buch und eine Krone und führt zu einem traditionsreichen Eliteinternat für Burschen und in eine Welt, wo man glaubt, mit Geld alles regeln zu können. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sigmar Solbach (Maximilian Meinsdorff) Jonathan Beck (Julian Meinsdorff) Buch: Stefan Brunner Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Satel Film/Peter Evers
