Soko Donau (8/13): Tod eines Schnüfflers
Soko Donau Staffel 6
Folge 82: Soko Donau (8/13): Tod eines Schnüfflers
An der Donau wird eine Leiche gefunden. Helmuth erkennt den Toten als einen ehemaligen Kollegen, der den Polizeidienst verlassen und als Privatdetektiv gearbeitet hat. Gemeinsam mit Carl durchsucht er die Detektei des Opfers. Dort treffen die beiden auf Isabel Frohner, eine Kundin, die den Detektiv beauftragt hatte, ihren Bruder zu finden. Helmuth zeigt sich von der Frau fasziniert und bietet ihr seine Unterstützung an. Im Büro entdecken die Ermittler eine Geldbanderole der Deutschen Bundesbank, die auf einen Bankraub vor wenigen Wochen hinweist. Allmählich entsteht ein Bild, in dem der Tod des Detektivs, Isabel Frohner und der Raub miteinander verbunden scheinen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Valerie Niehaus (Isabel Frohner) Felix Eitner (Theo Unger) Marisa Growaldt (Ann-Kathrin Jankowitsch) Buch: Kerstin-Luise Neumann Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring
