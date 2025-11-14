Soko Donau (12/13): Am LimitJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 86: Soko Donau (12/13): Am Limit
Carl Ribarskis und Helmuth Nowaks gemütliche Inspektionsfahrt auf der Donau wird durch ein illegales Jetski-Rennen zwischen Ron Federmayer und seinem schärfsten Konkurrenten Nico Reiterer jäh unterbrochen. Trotz ihres sofortigen Einsatzes können sie Federmayer nur noch tot bergen. Reiterer treibt ohnmächtig auf seinem Jet in der Donau. Bei beiden werden K.O.-Tropfen im Blut festgestellt. Reiterer erholt sich relativ schnell und gibt bei der Befragung an, vor dem Start einen heftigen Streit zwischen Federmayer und dessen Freundin Kitty Kirsch, einer bekannten TV-Moderatorin, beobachtet zu haben. Aber nicht nur sie hätte ein Rachemotiv. Im Rahmen der Ermittlungen trifft die SOKO auf Sebastian Knapp, der nach einem schweren Unfall mit einem von Reiterer geliehenen Jetz-Ski im Rollstuhl sitzt. Und welche Rolle spielt Sebastians Ex-Freundin Steffi Lipinski in diesem Fall? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Christopher Schärf (Sebastian Knapp) Markus Brandl (Niko Reiterer) Tanja Raunig (Steffi Lipinski) Felix Römer (Hermann Knapp) Hilde Dalik (Kitty Kirsch) Mirko Roggenbock (Pfleger) u.a. Regie: Holger Gimpel Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
