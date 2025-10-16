Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 26vom 16.10.2025
44 Min.Folge vom 16.10.2025

Auf einem Schiff, das Giftmüll transportiert, sind Ribarski und Nowak sind als Bewachungspersonal abgestellt. Auch die Stimmung zwischen den beiden ist giftig, Ribarski droht sogar mit Versetzung. Konrad Dobler, der Giftmüllspediteur, wird in Dürnstein, wo sein Schiff Zwischenstopp macht, fast vor Helmuths Augen erschossen. Helmuth ist bei seiner Verfolgung nicht schnell genug, der Täter kann flüchten. Wer kommt als Verdächtiger in Frage? Umweltaktivist Hermann, der sich als Smutje einschleusen konnte, Kapitän Mannhart, der zum Gegner Doblers geworden ist, oder Maria, eine aus Rumänien stammende Lektorin, die Mannnhart zu kennen scheint, und sich in der Nähe des Tatorts aufhielt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Brandner (Konrad Dobler) Aleksandra Odic (Maria Novolescu) Roeland Wiesnekker (Wolfgang Mannhart) Marc-Michael Bischoff (Hermann) Jens Ulrich Seffen (Charly) u.a. Buch: Axel Götz und Sascha Bigler Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

ORF1
