Soko Donau (10/15): Der AustauschJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 31: Soko Donau (10/15): Der Austausch
Eine lang gesucht georgische Mafiagröße stolpert Helmuth und Carl auf der Donau quasi in die Arme, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind dramatisch. Die SOKO-Wache wird von Mafiasoldaten gestürmt, ein Polizist erschossen, Helmuth entführt. Während Penny und Carl verzweifelt nach Hinweisen suchen, soll die Cobra den nun geforderten Austausch zwischen Helmuth und dem Paten durchführen, doch in letzter Sekunde wird die Operation abgebrochen. Kann das Versteck von Helmuth rechtzeitig gefunden werden und falls nicht, schafft Carl es, den Einsatzleiter dazu zu bringen, seine Dienstanweisung hintanzustellen, um einen Kollegen zu retten? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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