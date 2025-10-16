Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau: Date mit dem Tod (4/14)

ORF1Staffel 7Folge 25vom 16.10.2025
44 Min.Folge vom 16.10.2025

Geburtstag feiern, entspannen im Wellnesshotel mit der besten Freundin – so hat sich Penny ihr Wochenende vorgestellt. Doch es kommt anders: Beim Speed-Dating trifft Marlene zwar den Richtigen für eine heiße Nacht, doch am nächsten Morgen liegt der Mann tot neben ihr im Bett. Marlene ist die Hauptverdächtige, doch es gab da noch einige andere amouröse Abenteuer, und natürlich eine betrogene Ehefrau. Und was weiß der lästige Speed-Dater, der ein Auge auf Penny geworfen hat? Die SOKO taucht tief in die Welt der einsamen Herzen ein, wo nicht nur die Sehnsucht, sondern auch das Böse ruht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Jaschka Lämmert (Marlene Scholten) Martina Stilp (Irene Dietrich) Rudolf Krause (Hannes Rot) Angela Ascher (Alina Frank) Sabine Haupt (Kirsten Ritter) Holger Gotha (Roman Dietrich) Fritz Egger (Peter Frank) Sarah Maria Rahimi (Leonie Frank) u.a. Buch: Stefan Brunner Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

