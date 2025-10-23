Soko Donau: Donauweibchen (14/14)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 21: Soko Donau: Donauweibchen (14/14)
Eine Wasserleiche als Nixe drapiert lässt Erinnerungen wach werden, vor allem Nowak und Dirnberger erinnern sich mit Schaudern an eine Serie von Morden, die ein ziemlich gestörter Täter vor 22 Jahren begangen hat. Mit Erschrecken stellen sie fest, dass dieser zwar in psychiatrischer Behandlung, aber dennoch auf freiem Fuße ist, können ihm aber nichts nachweisen. Ein zweiter Mord geschieht, eine Frau, die unsere Leute gut kennen. Es ist dasselbe Muster, doch dem Observierten kann nichts angehängt werden, verdächtig macht er sich dennoch, er flüchtet als er bei seiner Arbeit im Zoo beobachtet wird, lässt Ampullen mitgehen und hält sich in einem vietnamesischen Lokal auf, wo er ein Naheverhältnis zu einer jungen Frau zu haben scheint. Doch plötzlich ändert sich die Lage, und die Beweise, die eigentlich ihn als Täter überführen sollen, bringen unser Team auf eine ganz andere und überraschende Spur. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Alexander Held (Anton Bahr) Gerhard Liebmann (Manfred Pribil) Thomas Morris (Dr. Thomas Anger) Doris Hindinger (Moni Pribil) Peter Moucka (Josef Schmeisser) Gen Seto (Wirt) Kanako Shimada (Hoa Bin Sung) Hans Jürgen Leitner (Zivilbeamter) Regie: Robert Sigl Buch: Sascha Bigler Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick