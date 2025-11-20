Soko Donau (6/14): FlächenbrandJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 27: Soko Donau (6/14): Flächenbrand
Bei einer Kontrolle einer scheinbar harmlosen Bootsparty finden die Ermittler Hinweise auf eine Verstrickung des Yachtbesitzers, Enzo Strobl, zu den wirklich bösen Jungs, denen die Nachforschungen der SOKO gar nicht passt. Viel Zeit bleibt nicht, denn Enzo und seine Familie werden fast getötet, von der SOKO in letzter Sekunde gerettet, an einen sicheren Ort verfrachtet und bewacht. Was gar nicht so leicht ist, mit einem pubertierenden Emo und einem kleinen bockigen Mädchen im Schlepptau. Ziel ist, die Drahtzieher der kriminellen Vereinigung zu fassen, das geht nur mit der Aussage des Bewachten. Wird es unserem Team gelingen, die nötigen Informationen zu ermitteln und die Familie sicher ins Zeugenschutzprogramm zu bringen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
