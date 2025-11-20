Soko Donau (7/14): EndstationJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 28: Soko Donau (7/14): Endstation
Helmuth leidet unter Hexenschuss, und ihm wird sowohl privat als auch bei seiner Ermittlungstätigkeit schmerzlich bewusst, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt, und nur der, der zahlen kann, gut und schnell behandelt wird. Auch Dr. Sommerauer, Onkologe, dessen entführte Frau tot aus der Donau gezogen wird, nimmt Geld dafür, dass er Patienten bevorzugt. Ob sich ein verzweifelter Angehöriger an ihm rächen oder ob der „honorige“ Arzt schneller an die Lebensversicherung kommen wollte? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
