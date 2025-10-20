Soko Donau (9/14): ErbschuldJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 30: Soko Donau (9/14): Erbschuld
Ein lieblicher Weinort und eine Familie mit vielen Geheimnissen das ist der Schauplatz, auf dem unsere Ermittler anzutreffen sind. Das Weingut Hirschmeier glänzt durch seine Optik und prämierten Weine, weniger aber durch Liebe und Verständnis der Bewohner zueinander. Nicht nur Nachbar Wurlitzer war wütend auf den Toten, sondern auch dessen Vater und Ehefrau wurden in unterschiedlicher Art und Weise betrogen und über den Tisch gezogen. Welche Rolle spielt Julian, der junge Praktikant, der eine Liebelei mit Tanja, der Tochter des ermordeten Stefan Hirschmeier begonnen hat? Je tiefer unsere Ermittler eintauchen, umso mehr erkennen sie, wie trügerisch die Postkartenidyllie ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
