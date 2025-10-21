Soko Donau: Tod à la carte (11/14)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 32: Soko Donau: Tod à la carte (11/14)
Was als gemütlicher Firmenausflug in einem Spitzenrestaurant beginnt, entwickelt sich zum verzwickten Mordfall. Ein Gast des Hauses stirbt, Gift im Cognac ist die Todesursache, kaum hat Franziska das herausgefunden, muss sie auch schon einen Sondereinsatz erledigen um als Küchenhilfe getarnt, Restaurantbesitzer und Mitarbeiter zu bespitzeln. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Max Urlacher (Josef Meisner), George Lenz (Mario Krötz), Rena Dumont (Evelyn Mosbacher), Gernot Haas (Jürgen Haslacher), Gabriela Benesch (Carlotta Strecker), Dieter Witting (Valentin Strecker), Agnieszka Wellenger (Irina) u.a. Regie: Robert Sigl Drehbuch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
