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Soko Donau Staffel 9

Soko Donau (9/16): Mrs. D.

ORF1Staffel 9Folge 41vom 27.01.2026
Soko Donau (9/16): Mrs. D.

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Soko Donau Staffel 9

Folge 41: Soko Donau (9/16): Mrs. D.

44 Min.Folge vom 27.01.2026

Oberst Dirnberger wird erpresst: Leonidse, ein georgischer Mafiaboss, hat Dirnbergers Frau Barbara entführt, um ihn zur Falschaussage vor Gericht zu zwingen. Das gelingt kurzfristig auch; Leonidse wird freigesprochen. Nun muss die SOKO Barbara Dirnberger finden bevor ihr etwas angetan wird und Leonidse für immer verschwinden kann. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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