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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (1/13): Ganz in Weiß

ORF1Staffel 10Folge 25vom 12.04.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 25: Soko Kitzbühel (1/13): Ganz in Weiß

44 Min.Folge vom 12.04.2026

Kurz vor der Hochzeit des Industriellen Arnulf Christensen wird ein Event-Mitarbeiter durch Starkstrom getötet. Verdächtig sind u. a. ein betrunkener Elektriker und ein eifersüchtiger Ehemann. Enthüllungen aus dem Vorleben der Beteiligten bringen die SOKO schließlich auf neue Spuren. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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