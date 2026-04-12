Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens NonoJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 26: Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens Nono
44 Min.Folge vom 12.04.2026
Die 17-jährige Silvie wird erstickt aufgefunden. Der Sozialarbeiter lenkt den Verdacht auf ihren stummen Freund Nono, einen scheuen Außenseiter. Nach einem Vorfall bei einer medizinischen Vorführung ist er jedoch verschwunden, während die Ermittlungen gegen ihn anlaufen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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Soko Kitzbühel Staffel 10
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