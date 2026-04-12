Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens Nono

ORF1Staffel 10Folge 26vom 12.04.2026
Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens Nono

Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens NonoJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 26: Soko Kitzbühel (2/13): Ein Junge namens Nono

44 Min.Folge vom 12.04.2026

Die 17-jährige Silvie wird erstickt aufgefunden. Der Sozialarbeiter lenkt den Verdacht auf ihren stummen Freund Nono, einen scheuen Außenseiter. Nach einem Vorfall bei einer medizinischen Vorführung ist er jedoch verschwunden, während die Ermittlungen gegen ihn anlaufen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 10
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel Staffel 10

Alle 1 Staffeln und Folgen