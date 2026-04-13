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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (4/13): Geisterjäger

ORF1Staffel 10Folge 28vom 13.04.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 28: Soko Kitzbühel (4/13): Geisterjäger

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Ein Mord in der sogenannten „Spukvilla“ stellt die SOKO vor Rätsel: Markus Pointner vom Institut für paranormale Forschung wird dort tot aufgefunden. Institutsgründer Dr. Heinz Keusch nimmt Geistererscheinungen ernst, die Ermittler jedoch konzentrieren sich auf irdische Motive. Die Villa gehört Werner Altmann, der sie wieder vermieten will. Psychologin Rosa Neumayer steht sowohl Keusch als auch der Familie Altmann kritisch gegenüber und hatte zudem eine Affäre mit dem Opfer. Die Ermittler fragen sich: Hat die SOKO es also mit einer Eifersuchtstat zu tun oder haben tatsächlich übersinnliche Wesen ihre Hand im Spiel? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Markus von Lingen (Heinz Keusch) Stephan Schad (Werner Altmann) Victoria Trauttmansdorff (Rosa Neumayer) Magdalena Kronschläger (Monika Böhm) Benjamin Ulbrich (Markus Pointner) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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