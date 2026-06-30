Soko Kitzbühel (11/13): GrabesstilleJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 11
Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille
Ein ermordeter Krippenbauer und eine gestohlene Edel-Krippe stellen die Soko vor ein Rätsel. Der sich auf Urlaub befindende Kroisleitner kann den Kollegen helfen, da er selbst an einem Kurs des Opfers teilgenommen hat. Schnell führt die Spur zu einem zweifelhaften Antiquitätenhändler und einer mysteriösen Gräfin. Aufgrund der Tatwaffe erkennt die Soko bald einen Zusammenhang mit der Tiroler Nachkriegsgeschichte. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Elfriede Irrall (Rosa Angerer) Achim Schelhas (Felix Angerer) Felix Kurmayer (Kilian Hochleitner) Arndt Schwering-Sohnrey (Malte Wickermann) Dieter Kirchlechner (Sepp Mahringer) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick