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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

ORF1Staffel 11Folge 11vom 30.06.2026
Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

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Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

48 Min.Folge vom 30.06.2026

Ein ermordeter Krippenbauer und eine gestohlene Edel-Krippe stellen die Soko vor ein Rätsel. Der sich auf Urlaub befindende Kroisleitner kann den Kollegen helfen, da er selbst an einem Kurs des Opfers teilgenommen hat. Schnell führt die Spur zu einem zweifelhaften Antiquitätenhändler und einer mysteriösen Gräfin. Aufgrund der Tatwaffe erkennt die Soko bald einen Zusammenhang mit der Tiroler Nachkriegsgeschichte. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Elfriede Irrall (Rosa Angerer) Achim Schelhas (Felix Angerer) Felix Kurmayer (Kilian Hochleitner) Arndt Schwering-Sohnrey (Malte Wickermann) Dieter Kirchlechner (Sepp Mahringer) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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