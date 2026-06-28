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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (7/13): Licht und Schatten

ORF1Staffel 11Folge 7vom 28.06.2026
Soko Kitzbühel (7/13): Licht und Schatten

Soko Kitzbühel (7/13): Licht und SchattenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Licht und Schatten

50 Min.Folge vom 28.06.2026

"Ein Leben ohne Essen und Trinken – Lichtnahrung als Alternative": Unter diesem Motto will Amanda Bhavani, eine Galionsfigur der Lichtnahrungsbewegung, in einem Glaskubus einen aufsehenerregenden Selbstversuch durchführen. Im Detail: Zehn Tage ohne feste und flüssige Nahrung. Nach drei Tagen ist Amanda tot. Verhungert ist sie allerdings nicht. Vielmehr an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die SOKO durchleuchtet das Umfeld des Opfers akribisch. Aber erst ausgerechnet ein Fan der guten Küche bringt sie auf die richtige Spur. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Tatjana Alexander (Carla Mittersteig) Wilfried Hochholdinger (Heinrich Ellenjak) Heinz-Josef Braun (Herbert Kramer) Marc Oliver Schulze (Michael Pichler) Tanja Happacher (Amanda Bhavani) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Stefanie Leo/BEO-Film

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