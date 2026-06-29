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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (9/13): Casino

ORF1Staffel 11Folge 9vom 29.06.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Casino

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Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Casino

44 Min.Folge vom 29.06.2026

Security-Mitarbeiter Walter stirbt bei einem Überfall auf ein Spielcasino. Den Tätern gelingt die Flucht und die Ermittler beginnen, das nähere Umfeld des Toten zu überprüfen. Kollegen vom Casino sowie der Bruder, Extremsportler Andi Kranz, der Geld braucht, geraten in ihr Fadenkreuz. Doch auch die Witwe, Maria Kranz, rückt in den Mittelpunkt der Untersuchungen, da sie mit dem Groupier des Casinos, Hugo Pölzl, eng befreundet ist, der als Augenzeuge des Überfalls mit seiner Aussage zur Schlüsselfigur wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Fuith (Hugo Pölzl) Franziska Weisz (Maria Kranz) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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