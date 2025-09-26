Soko Kitzbühel: Trauerreden (1/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 1: Soko Kitzbühel: Trauerreden (1/13)
Dem Trauerredner Armin Kuschner steht seine schwerste Aufgabe bevor, als er am Grabe seines Sohnes Tobias steht. Tobias hatte zunächst als vermisst gegolten bis feststand, dass er ermordet wurde. Er hat zusammen mit seiner Freundin Julia im Restaurant eines Golfplatzes gearbeitet und sich dabei offensichtlich auf dubiose Geschäfte seines Chefs und dessen Restaurantleiter eingelassen. Die nunmehr verzweifelte Julia hatte ihren Freund vergeblich gewarnt und ahnt nun plötzlich, dass sie selbst in Gefahr ist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Schönborn (Armin Kuschner) Ulrike Beimpold (Agnes Kuschner) Cosima Lehninger (Julia Schwarz) Philipp Hansa (Tobias Kuschner) Arthur Klemt (Robert Fischer) Thomas Birnstiel (Björn Makat) Franz Xaver Zach (Nachbar) Regie: Gerald Liegel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
