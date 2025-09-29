Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 256: Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)
Angelika Schwarzauer erregt die Gemüter ihrer Nachbarn: Als "Seherin" soll sie die Leben ihrer Mitmenschen durchleuchten und tragische Ereignisse erkennen können. Nachdem sie ein solches auch ihrem Nachbarn Leonhard Wölfel voraussagt, stirbt dieser auf mysteriöse Weise. Dessen rachsüchtige Witwe Dora eröffnet eine Hexenjagd, und bald darauf wird Schwarzauer auf nur wenig übersinnliche Weise ermordet. Doch nicht nur Dora hat ein Motiv, denn in der ganzen verschworenen Hausgemeinschaft wimmelt es von Verdächtigen. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Fanny Krausz (Anita Kaltenthaler), Katrin Lux (Angelika Schwarz), Stefan Zimmermann (Lenohard Wölfel), Susanne Michel (Dora Wölfel), Luc Feit (Bert Michalik), Rony Herman (David Hornik) u.a. Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick