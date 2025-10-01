Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)

ORF1Staffel 1Folge 7vom 01.10.2025
Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)

Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 7: Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)

44 Min.Folge vom 01.10.2025

Der Verleger Konrad Bachleitner wird nach einer Klettertour schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort lässt sich in seinem Blut das Gift Taxin feststellen, welches ihm von seinem Umfeld eingeflößt worden sein muss. Da Bachleitner nicht gerade beliebt war, stößt das Team der SOKO auf so einige Verdächtige: Seine alkoholkranke Frau Fiona, seinen entfremdeten Sohn Ben sowie auf einen Grafiker, der gerade ein Verfahren gegen Bachleitners Verlag führt. Außerdem wäre da noch Bernadette Zauner die dem Toten immer wieder stumme Botschaften zukommen ließ. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Harald Haller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

