Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 7: Soko Kitzbühel: Sport ist Mord (7/13)
Der Verleger Konrad Bachleitner wird nach einer Klettertour schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort lässt sich in seinem Blut das Gift Taxin feststellen, welches ihm von seinem Umfeld eingeflößt worden sein muss. Da Bachleitner nicht gerade beliebt war, stößt das Team der SOKO auf so einige Verdächtige: Seine alkoholkranke Frau Fiona, seinen entfremdeten Sohn Ben sowie auf einen Grafiker, der gerade ein Verfahren gegen Bachleitners Verlag führt. Außerdem wäre da noch Bernadette Zauner die dem Toten immer wieder stumme Botschaften zukommen ließ. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Harald Haller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick