Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 255: Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)
Die Konzeptkünstlerin Valentina Eberlin ist gerade dabei ein spektakuläres Installationsprojekt in Kitzbühel zu realisieren. Sie kann es jedoch nicht mehr vollenden, nachdem sie in der Galerie ihres verheirateten Liebhabers Henrik Weigel umgebracht wird. Eberlins Onkel Ernst weiß von merkwürdigen Verbindungen des Opfers zur Industriellenfamilie Roschmann zu berichten. Reicht deren Einfluss bis zur tödlichen Beseitigung Eberlins und welchen Grund aus der Vergangenheit hätten sie dazu? Oder hatte etwa Weigels Familie die Finger im Spiel und sinnte auf Rache? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Rainer Hackstock Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
