Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)

ORF1Staffel 1Folge 255vom 06.10.2025
Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)

Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 255: Soko Kitzbühel: Alte Schuld (13/13)

44 Min.Folge vom 06.10.2025

Die Konzeptkünstlerin Valentina Eberlin ist gerade dabei ein spektakuläres Installationsprojekt in Kitzbühel zu realisieren. Sie kann es jedoch nicht mehr vollenden, nachdem sie in der Galerie ihres verheirateten Liebhabers Henrik Weigel umgebracht wird. Eberlins Onkel Ernst weiß von merkwürdigen Verbindungen des Opfers zur Industriellenfamilie Roschmann zu berichten. Reicht deren Einfluss bis zur tödlichen Beseitigung Eberlins und welchen Grund aus der Vergangenheit hätten sie dazu? Oder hatte etwa Weigels Familie die Finger im Spiel und sinnte auf Rache? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Rainer Hackstock Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 16
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel Staffel 16

Alle 1 Staffeln und Folgen