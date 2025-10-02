Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 16

ORF1Staffel 1Folge 10vom 02.10.2025
44 Min.Folge vom 02.10.2025

Dr. Stefanie Löcker findet bei ihrer Nordic Walking-Tour die Leiche von Gerhard Zeidl - halb verbrannt sitzt er in einem Auto, unterm Sitz liegt ein Diamant. Zeidl, Verkäufer in einem Juweliergeschäft, war schon einige Tage als vermisst gemeldet, und sein Chef Walter Gatterer beschuldigt Zeidl des Diebstahls da Bargeld, Edelsteine, und sämtlicher Schmuck aus dem Safe des Geschäfts verschwunden sind. Die Exfrau des Opfers weiß angeblich von keinen unrechten Vorgängen zu berichten, ebenso wenig deren gemeinsamer Sohn Joel. Trotzdem lässt das Team der SOKO der Verdacht nicht los, dass die Ehe noch nicht ganz beendet war. Und: Wo befinden sich nun das Bargeld sowie der restliche Schmuck? Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronik Polly (Dr. Stefanie Löcker) Philipp Moog (Walter Gatterer) Sarah Jung (Elisabeth Zeidl) Konstantin Reichmuth (Joel Zeidl) Martin Muliar (Henrik Müllner) Martin Strele (Gerhard Zeidl) Josef Ludwig Pfitzer (Angler) Marlena Seelos (Marie Luise Zeidl) Regie: Daniel Helfer Bildquelle: Foto: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

