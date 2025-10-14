Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 270vom 14.10.2025
44 Min.Folge vom 14.10.2025

Während einer zünftigen Kitzbüheler Jagdgesellschaft wird der einflussreiche Finanzinvestor Ferdinand Karsten erschossen. Lukas und Nina finden heraus, dass er erst vor kurzem seinem Freund Gero Schwarz einen wichtigen Kredit verwehrte und auch Karstens Sohn verhält sich überraschend gefasst. Dann aber bringt der Tierschützer Benni Fötsch ein weiteres Mordopfer ins Spiel. Fötsch beschuldigte Karsten nämlich einst für die Tötung des Bären M23 verantwortlich zu sein, woraufhin eine innige Feindschaft entbrannte. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Thomas Schubert (Tim Hofreiter) Julian Schneider (Marcus F. Karsten) Brigitte Jaufenthaler (Sandra Hofreiter) Edi Jäger (Josef Hofreiter) C.C. Weinberger (Gero Schwarz) Markus Brandl (Benni Fötsch) Carl Achleitner (Ferdinand Karsten) Felix Kreutzer (Tobias Krall) u.a. Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

