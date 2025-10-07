Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (4/15): Dunkle Wasser

ORF1Staffel 1Folge 4vom 07.10.2025
44 Min.Folge vom 07.10.2025

Der Exil-Londoner Stefan Vandery wird von einem Beil erschlagen an einem Seeufer gefunden. Er wollte sich dort mit seiner Jugendfreundin Jenny Grabner treffen, doch sie versetzte Stefan, nachdem ihr gewalttätiger Mann Xaver ihr aus Eifersucht drohte. Nach einer genaueren Tatortuntersuchung stellt sich heraus, dass das Seewasser mit Dioxin verseucht wurde. Dioxin, welches das angrenzende Unternehmen doch angeblich in Rumänien entsorgen lässt. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Jochen Horst (Julius Vandery), Karin Kienzer (Simone Vandery), Cristina Maria Ablinger (Jenny Grabner), Ferdinand Seebacher (Xaver Grabner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Helmuth A. Häusler (Josef Kritzer), Matthias Hack (Til Steiner), Felix Everding (Manuel Vandery) u.a. Buch: Ralph Werner Regie: Gerald Liegel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

