Folge 5: Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes Herz
Bei einer Wanderung finden Hannes und die Gräfin den völlig geschwächten und verwirrten Anwalt Gregor Lassmann. Er gibt an, den Galeristen Bernd Kröger ermordet zu haben, was Lukas und Nina auf den Plan ruft. Lassmann ist fest davon überzeugt, dass ihm das Herz eines Mörders eingepflanzt wurde, doch das SOKO-Team traut dem Geständnis nicht. Nicht nur verstrickt sich Lassmann in Ungereimtheiten, auch eine Leiche scheint es vorerst nicht zu geben. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Doris Schretzmayer (Marion Kröger), Martin Zauner (Gregor Lassmann), Giuseppe Rizzo (Armin Pohl), Vidina Popov (Christina Dimitrova), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Simone Fuith (Sabrina), Katrin Reisinger (Ärztin) u.a. Buch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
