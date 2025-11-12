Soko Kitzbühel (9/15): Mord mit ?Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 266: Soko Kitzbühel (9/15): Mord mit ?
Die Mitarbeiter der Eventfirma „Soundsoweiter“ nehmen an einem Teambuilding in einem Escape Room teil. Das Spiel endet tragisch, als Stefan Hilbert während des Rätsellösens stirbt. Auch Spielleiter Roland Tummler bricht unter mysteriösen Umständen zusammen, überlebt jedoch. Lukas und Nina entdecken bei ihren Ermittlungen eine gezielte Manipulation des Escape Rooms. Bald wird klar, dass hinter dem Vorfall nicht nur Technik, sondern auch persönliche und berufliche Konflikte im Team von „Soundsoweiter“ stecken. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Claudia Kottal (Melanie Tummler) Heiko Ruprecht (Roland Tummler) Peter Pertusini (Heinz Rauth) Axel Sichrovsky (Fritz Kehl) Buch: Harald Haller Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
