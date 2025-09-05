Soko Kitzbühel: Kein Weg zurück (3/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 3: Soko Kitzbühel: Kein Weg zurück (3/15)
Der flüchtige Bankräuber Heiner Preetz taucht auf einem Campingplatz unter und wird kurz nach seiner Ankunft erschossen und seine Leiche danach verbrannt. Gleichzeitig mit Preetz erreichte der Ex-Polizist Dieter Kovacs den Campingplatz, auch eine vorerst unauffällige Frau inklusive Kind halten sich dort auf. Kroisleitner und Hannes werden daraufhin von Lukas und Nina beauftragt, sich als Campingurlauber auszugeben um eine rustikale Observation zu starten. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick