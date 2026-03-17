Soko Kitzbühel (1/13): ParasitJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 17: Soko Kitzbühel (1/13): Parasit
Paul Aflinger findet seine Frau Bernadette erschossen im Wochenendhaus. Das SOKO-Team entdeckt bei der Leiche die Botschaft "Dein Blut zu meinem" und stößt auf eine Vampirsekte in Kitzbühel. Als klar wird, dass jemand wochenlang im Dachboden gelebt haben muss, wird der Fall noch rätselhafter. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Swintha Gersthofer (Alice Scharnitzer) Michael Rast (Paul Aflinger) Suse Lichtenberger (claudia Sulzauer) Nikolaus Barton (Viktor Aflinger) Regie: Rainer Hackstock Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick