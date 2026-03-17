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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (1/13): Parasit

ORF1Staffel 1Folge 17vom 17.03.2026
Soko Kitzbühel (1/13): Parasit

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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 17: Soko Kitzbühel (1/13): Parasit

44 Min.Folge vom 17.03.2026

Paul Aflinger findet seine Frau Bernadette erschossen im Wochenendhaus. Das SOKO-Team entdeckt bei der Leiche die Botschaft "Dein Blut zu meinem" und stößt auf eine Vampirsekte in Kitzbühel. Als klar wird, dass jemand wochenlang im Dachboden gelebt haben muss, wird der Fall noch rätselhafter. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Swintha Gersthofer (Alice Scharnitzer) Michael Rast (Paul Aflinger) Suse Lichtenberger (claudia Sulzauer) Nikolaus Barton (Viktor Aflinger) Regie: Rainer Hackstock Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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