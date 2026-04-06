Soko Kitzbühel (3/13): Unerwünschte NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 19: Soko Kitzbühel (3/13): Unerwünschte Nebenwirkungen
In einer verwüsteten Ordination wird Hermann Weber tot aufgefunden. Als Allgemeinmedizinerin Dr. Jasmin Höfele eintrifft, ermittelt die SOKO bereits. Assistentin Silke Ziener hatte den Mann entdeckt. Die Ermittler stoßen auf Spannungen im Team: Höfele steht unter Druck, Ziener versucht zu vermitteln – und vernachlässigt dabei ihr Privatleben, sehr zum Unmut ihres Freundes. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Katharina Stemberger (Jasmin Höfele) Julia Jelinek (Silke Ziener) Anton Algrang (Sebastian Kluge) Patrick Nellessen (Peter Brunnmayer) Buch: Harald Haller Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
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