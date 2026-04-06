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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (3/13): Unerwünschte Nebenwirkungen

ORF1Staffel 1Folge 19vom 06.04.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Unerwünschte Nebenwirkungen

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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 19: Soko Kitzbühel (3/13): Unerwünschte Nebenwirkungen

44 Min.Folge vom 06.04.2026

In einer verwüsteten Ordination wird Hermann Weber tot aufgefunden. Als Allgemeinmedizinerin Dr. Jasmin Höfele eintrifft, ermittelt die SOKO bereits. Assistentin Silke Ziener hatte den Mann entdeckt. Die Ermittler stoßen auf Spannungen im Team: Höfele steht unter Druck, Ziener versucht zu vermitteln – und vernachlässigt dabei ihr Privatleben, sehr zum Unmut ihres Freundes. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Katharina Stemberger (Jasmin Höfele) Julia Jelinek (Silke Ziener) Anton Algrang (Sebastian Kluge) Patrick Nellessen (Peter Brunnmayer) Buch: Harald Haller Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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