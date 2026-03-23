Soko Kitzbühel (2/13): DurchtauchenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 18: Soko Kitzbühel (2/13): Durchtauchen
Der Schwimmtrainer Norbert Scheicher wird tot aufgefunden - scheinbar ertrunken in einem Schwimmbecken. Am Vorabend trainierte das Opfer noch seine Schützlinge Alexandra Baum und Mara Wergetter. Das SOKO-Team findet heraus, dass beide nicht nur um einen Sponsor konkurrieren, sondern Scheicher die jungen Frauen gnadenlos gegeneinander aufstachelte um sie zu Höchstleistungen zu pushen. Dann rückt Alex Vater Erik in den Fokus der Ermittlungen, denn dieser ist selbst Ex-Profischwimmer und würde alles für die Karriere seiner Tochter tun. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Elisabeth Wabitsch (Alexandra Baum) Lilian Jane Gartner (Mara Wergetter) Daniel Keberle (Erik Baum) Stefanie von Poser (Judith Scheicher) Florian Feik (Tom Karner) Andreas Ferner (Klaus Huber) Regie: Rainer Hackstock Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick