Soko Kitzbühel (1/12): SteinschlagJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 239: Soko Kitzbühel (1/12): Steinschlag
Klaus Windisch, ein prominenter Bergsteiger, wird beim Klettern mit seiner Freundin Martina von einer Steinlawine erschlagen. Rasch steht fest: Es war kein Unfall sondern Mord. Klaus Windisch hatte mit seinem Bruder Dieter und anderen Kameraden ein paar der höchsten Berge der Welt bestiegen und eine Alpin- und Kletterschule betrieben. Bei einer Extrem-Tour in Alaska war es zu einer Katastrophe gekommen, bei der der Sohn des Senners Hias ums Leben gekommen war und Dieter Windisch den rechten Arm verloren hatte. Aber nicht nur der Hias, der jetzt eine Alm betreibt, die die Gräfin Schönberg von ihrer Tante geerbt hat, wird als Mörder verdächtigt, sondern vor allem auch der Alpin-Gendarm Peter Freimüller. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
